Zirai ilaç ve bayileri denetlendi
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Zirai ilaç ve bayileri denetlendi

22.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:32
Zirai ilaç ve bayileri denetlendi

Kütahya'nın Emet İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç ve bayilerinin denetiminin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç ve bayilerinin denetiminin yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denetimde; işyerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin ve zirai mücadele makinelerinin ruhsat kontrolleri, satışı yasak olan maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı, işyerinde insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, işyerinde güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının kontrolleri yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Zirai ilaç ve bayileri denetlendi
Zirai ilaç ve bayileri denetlendi
Zirai ilaç ve bayileri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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