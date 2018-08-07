Zirai Hastalığa Dayanıklı Ayçiçeği Tohumu Geliştirildi

Türkiye'deki bir tohum firması, kök hastalığı ve verem otu hastalığına dayanıklı ayçiçeği tohumu geliştirildiğini bildirdi.

Ayçiçeği bitkisinin karşılaştığı en sık hastalıkların başında gelen kök hastalığı ve verem otu hastalığına dayanıklı olarak geliştirilen LG SX tohumu ile farklı özelliklere sahip 5 tohum çeşidinin tanıtımı için Edirne'nin Avarız Köyü'nde tarla günü düzenlendi.

Tohum firmasının Trakya Bölge Koordinatörü İbrahim Şahin, etkinlikte yaptığı açıklamada, 3 yıldır denemelerini yaptıkları hastalıklara dayalı tohumun sonuçlarının başarılı olduğunu söyledi.

Üreticinin karşılaştığı hastalıklara ve sorunlara karşı verimli bir tohum geliştirdiklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tohumumuz LG SX, halk arasında 'üzerine buğday ilacı atılan' diye tabir edilen çeşidimiz. Biz tohumlarımızı piyasaya çıkarmadan önce 2-3 yıl tarlalarda geniş alanlarda deneme ekimleri yapıyoruz. Aynı tarla şartlarında ekimler yaparak sonuçlarını değerlendiriyoruz. Tohumların yağ ve verim oranlarındaki üstünlüklerini tespit ediyoruz. Bu çeşit verem otu ve köse hastalığına dayanıklı bir çeşit. Verim ve yağ potansiyelleri yüksek. Bu çeşidin, benzer diğer tohum çeşitlerine göre yüzde 10'a yakın bir verim fazlalığı var. Yağ oranı da ortalama 50 değeri buluyor. Denemeler başarılı şekilde tamamlandı. Önümüzdeki yıl çiftçimizin kullanımına sunulacak."

Firmanın Ürün Müdürü Zekeriya Akgül de ekimden hasada kadar her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.