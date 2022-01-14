ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI, TATİLCİLER DENİZE GİRDİ

ANTALYA (DHA) - Meteorolojinin gece saatleri için don uyarısı yaptığı Antalya'da, öğle saatlerinde güneşin açmasıyla denize giren tatilciler ilgi çekti. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu turizm kentinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 14 Ocak'tan itibaren 5 gün boyunca Antalya'nın sahil kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don hadisesi beklendiğini açıkladı. Zirai donun oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Meteorolojinin don uyası yaptığı Antalya'da öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle yerli ve yabancı tatilciler denize girdi. Konyaaltı sahiline köpeğiyle birlikte gelen Uğur Ersayın, denize girip yüzdü. Ersayın'a, ailesiyle birlikte tatilde olan bir Rus turist de eşlik etti. Ersayın, Bugün sosyal medyada gördüm. Antalya için don uyarısı yapılmış. Fakat deniz muhteşem güzel, su sıcak dedi. Güneşli havanın tadını öğrenciler de çıkardı. Bir gurup öğrenci, deniz kenarında video çekti. Kot pantolonlarıyla sahilde yürüyen gençler, ıslanmaya aldırış etmedi.