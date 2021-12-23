ADANA (Habermetre) - ZİRAİ DON UYARISI

Beklenen Hadise: Zirai Don

Beklendiği Yer: Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden başlayarak, 27 Aralık Pazartesi sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Bölgemizde ( Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay) kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 22. 12. 2021 18: 00 - 27. 12. 2021 09: 00

Hadisenin Şiddeti: Hafif ve Orta kuvvette

Meydana gelebilecek olumsuzluklar: Buzlanma ve Don

Zirai Don Sınıflandırması:

2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması;

Hafif don: 0 °C ila -2. 2 °C, Orta kuvvette don: -2. 2 °C ila -4. 4 °C Kuvvetli don: -4. 4 °C'den daha düşük.

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