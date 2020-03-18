Zirai don tehlikesine dikkat Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mart günün ile 20 Mart cuma günün saat 09: 00 kadar ilimizde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA