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Zirai don TARSİM'in önemini ortaya çıkardı

Kayseri'de özellikle Develi, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarza başta olmak üzere bir çok ilçede yaşanan zirai don sonrasında, ekili alanlarda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Doğal afetler karşısında TARSİM'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Zirai don TARSİM'in önemini ortaya çıkardı
26.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:21

Kayseri'de özellikle Develi, Bünyan, Pınarbaşı ve Tomarza başta olmak üzere bir çok ilçede yaşanan zirai don sonrasında, ekili alanlarda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Doğal afetler karşısında TARSİM'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

Kayseri'de önceki gün meydana gelen zirai don olayı Tomarza, Develi, Bünyan ve Pınarbaşı olmak üzere bir çok ilçede etkisini hissettirdi. Zirai don nedeniyle çerezlik kabak, şeker pancarı, patates ve mısır ekili alanlar hasar görürken İlçe Tarım Müdürlükleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tomarza ve Talas ilçelerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Şahin, çerezlik kabak tarlalarını, Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant ile birlikte inceledi. Talas ilçesindeki tarlaları da inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz şu an hasar tespit çalışmalarına başladı. Doğal afetler karşısında TARSİM'in burada bir kez daha ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum "dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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