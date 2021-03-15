Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor
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Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor

15.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:20
Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimli bölgelerde görülen don olayının açan fındık tomurcuklarına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Bu da fındık rekoltesini önümüzdeki hasat döneminde olumsuz şekilde etkileyecektir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, geçtiğimiz günlerde yüksek kesimli bölgelerde görülen don olayının açan fındık tomurcuklarına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Bu da fındık rekoltesini önümüzdeki hasat döneminde olumsuz şekilde etkileyecektir. Bunu artık gözden kaçıramayız" dedi.

Bu yıl, Ordu ve çevresinde kış mevsiminde etkili olan sıcak ve güneşli hava, fındık ve diğer tomurcukların erken açmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası, bazı bölgelerde görülen buzlanma ise, özellikle 200-500 rakım yükseklikteki fındıklara ciddi zararlar verdi. Bu bölgelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında, yüzde 30 ile yüzde 80 arasında hasar olabileceği belirtildi.

"Rekolteyi ciddi etkileyecek, bunu gözden kaçıramayız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, görülen bu doğa olayı sonrası rekoltede düşüş olacağının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bölgemizde sulamaya dayalı tarım olmadığı için, bu aylarda kar ve yağmur yağışına ihtiyacımız vardı. Yaklaşık 2 hafta önce yağan kar iyi oldu ancak eksilere inen hava sıcaklığı bölgemizde 200 metreden 500 metreye kadar tomurcukların patladığı bölgede don riski ile kalınmasına neden oldu. Biz de Ziraat Odaları olarak baktığımız alanlarda ön tespit yaparak, 200 ile 500 rakıma kadar don olayının olduğu görüldü. Bunun devamında 12-13 gün geçince, TARSİM sigortalarını yaptıran üreticilerimiz, gerekli müracaatlarını yaptı. Yapılan tespitlerde, bu bölgelerde yüzde 30 ile yüzde 80 arasında hasar tespitleri ortaya çıktı. Bu da fındık rekoltesini önümüzdeki hasat döneminde olumsuz şekilde etkileyecektir. Bunu artık gözden kaçıramayız" dedi.

"Hasarlar tespit ediliyor"

Alanlarda erken patlayan tomurcukların, kurumalar ve dökülmeler ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Soydan, "Bu süreçte sigorta yaptıran üreticilerimiz muhakkak acentelerine başvursunlar. Şuanda TARSİM ekipleri alandalar ve aldığımız bilgiye göre şuanda önemli zararlar var. Ekipler de bu zararlı doğru bir şekilde tespit etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Soydan, Ordu ve Giresun bölgesinde 50 binden fazla TARSİM müracaat poliçesinin olduğunu, bunların 20 binden fazlasının ise hasarlarla ilgili müracaatlar olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde önemli bir zarar olduğu görülüyor, sıcaklar arttıkça erken açan yapraklar kurumaya gidecek, etkilenmeyenler ise büyümeye devam edecek" şeklinde konuştu. - ORDU

Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor
Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor
Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor
Zirai don fındık tomurcuklarına zarar verdi, rekolte düşüşü bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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