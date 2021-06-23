Ziraatbiyotek""İ Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya Yönetimi Ziyaret Etti. 03-02-2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziraatbiyotek""İ Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya Yönetimi Ziyaret Etti. 03-02-2021

Ziraatbiyotek''İ Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya Yönetimi Ziyaret Etti. 03-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Ziraatbiyotek'i Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya yönetimi ziyaret etti.

Ziraatbiyotek'i Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya yönetimi ziyaret etti. Yönetim kurulu başkanı Yalçın ADA ve çalışma arkadaşları Salman KAYA, Arda GÜNGÖR ve Ersin KAYA' nın gerçekleştirdiği ziyarette birim müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ, birim akademik personelleri Dr. Öğr. Üyesi Sheida Daneshvar ROYANDAZAGH ve Arş. Gör. İbrahim UZ tarafından ZİRAATBİYOTEK' te yapılan üretim ve ARGE çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyarette ileriye yönelik birlikte yapılabilecek çalışmalar ve bitkisel üretim çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Adagrup'un getirdiği bitkiler teslim alındıktan sonra toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Angela Merkel Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ziraatbiyotek""İ Adagrup Cam ve Hediyelik Eşya Yönetimi Ziyaret Etti. 03-02-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 21:41:48. #1.15#

title