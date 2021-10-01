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Ziraat Türkiye Kupasında, Mardin 1969 Spor bir üst tura yükseldi

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Ziraat Türkiye Kupasında, Mardin 1969 Spor bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Gümüşhane Sporu 1-0 yenen Mardin 1969 Spor, bir üst tura yükseldi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Gümüşhane Sporu 1-0 yenen Mardin 1969 Spor, bir üst tura yükseldi.

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor takımı, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Giresun Spor'u kendi sahasında ağırladı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında, Abdülkadir Özdemir'in 22. dakikada attığı golle, maç Mardin 1969 Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçı 1-0 kazanan Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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