Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, Akhisarspor'u 2-1 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda TelesetMobilyaAkhisarspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, 90 dakika sonunda Akhisarspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İLK 15 DAKİKA GOLSÜZ BERABERLİKLE GEÇİLDİ

Mücadelenin 17. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gönderilen topa Muslera hareketlendi. Akhisarsporlu oyuncudan önce Muslera topu kontrol ederken, Serdar Aziz ile çarpıştı. İki oyuncu da yerde kaldı. Muslera topu taca gönderdi. İki oyuncu daha sonra sağlık görevlilerine gerek kalmadan yerden kaldı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray hücuma çıkarken, topu kaptırdı ve Akhisarspor atağı sol kanattan başladı. Sol kanada gönderilen topu Muğdat kontrol etti. Muğdat topu sağına çekip, kaleye sert bir şut gönderdi. Muğdat'ın kötü giden şutuna ceza sahasına giren Seleznov vurdu ve top ağlara gitti. 19. dakikada bu golle Akhisarspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

CEZA SAHASINDA KARAMBOL! BERABERLİK GOLÜ

Bu golden sonra sarı-kırmızılı takım beraberlik için rakip alanda fırsat ararken, sağ kanattan bir serbest vuruş kazanıldı. Serbest vuruş için topun başına Belhanda geçti. Belhanda'nın ceza sahasına havalandırdığı topta kaleci Fatih hatalı bir çıkış yaptı. Savunmaya çarpan top direkten geri döndü. Kale önünde Ahmet Çalık, rakibinden önce davrandı ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Ahmet Çalık'ın bu golüyle 21. dakikada Akhisarspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 43. dakikasında Galatasaray sağ kanattan bir korner kazandı. Belhanda korneri paslı kullandı ve topu Mariano'ya gönderdi. Mariano bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte Sinan Gümüş kafa vuruşunu yaparken, hakem faul düdüğünü çaldı.

İLK YARININ SONRASINDA OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Kalan sürede başka gol olmadı ve Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi. İlk yarının son düdüğünün ardından itirazlarından dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'u tribüne gönderdi.

İkinci yarının ilk tehlikeli pozisyonuna Galatasaray girdi. Ceza sahasıan gönderilen topu Sinan Gümüş kontrol etti. Sinan döner dönmez kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Akhisarspor'da Eray Ataseven yerini Serginho oyuna dahil oldu. Fatih Terim de 58. dakikada oyuncu değişikliğine gitti ve Garry Rodrigues yerine Feghouli oyuna dahil oldu. Akhisarspor 60. dakikada önemli bir gol şansı yakaladı. Seleznov'un ceza sahasında indirdiği topa Soner sert bir vuruş yaptı. Serdar Aziz, Soner'in şutunda topu altıpasta ayaklarıyla kornere gönderdi. Korner sonrasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

AKHİSARSPOR GOLE YAKLAŞTI, MUSLERA SAKATLANDI

Mücadelenin 73. dakikasında Akhisarspor sağ kanattan etkili geldi. Muğdat sağ kanattan ceza sahasına doğru topu ortaladı. Ceza sahası içerisinde gerilerden gelen Serginho etkili bir vuruş yaptı ve top direğin az farkla yanından auta çıktı.

75. dakikada Muslera belini tutarak kendini yere bıraktı. Muslera, ilk yarıda bir pozisyonda Serdar Aziz ile çarpışmıştı. Muslera'nın tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi. Kısa bir tedavinin ardından Muslera oyuna devam etti. Akhisarspor'da 79. dakikada Muğdat kenara gelirken Bilal Kısa oyuna girdi. Galatasaray'da da 82. dakikada Latovlevici yerine oyuna Bafetimbi Gomis dahil oldu.

GALATASARAY'DA KUPA GOLCÜSÜ SİNAN GÜMÜŞ SAHNEDE

Galatasaray, 88. dakikada sağ kanattan bir korner kazandı. Selçuk İnan'ın ceza sahasına havalandırdığı topu altıpas üzerinden Sinan Gümüş yaptığı etkili kafa vuruşunda ağlara göndermeyi başardı. Galatasaray, 88. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı bu golle Akhisarspor karşısında 2-1 öne geçti.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Telest Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.