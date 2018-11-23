Ziraat Türkiye Kupasında 5. Tur Kuraları Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuraları belli oldu. Fenerbahçe Giresunspor, Galatasaray ise Keçiörengücü ile mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Galatasaray ise 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Keçiörengücü ile eşleşti. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY TEMSİLCİ GÖNDERMEDİ
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.
İşte eşleşmeler:
- Keçiörengücü - Galatasaray
- Fenerbahçe - Giresunspor
- Sivas Belediyespor - Trabzonspor
- Adana Demirspor - Başakşehir
- Nazilli Belediyespor - Göztepe
- Ç.Rizespor - Balıkesirspor
- Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
- Menemen Belediyespor - Kasımpaşa
- Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
- Fatih Karagümrük - Akhisarspor
- Altay - Kayserispor
- Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankaragücü
- Gençlerbirliği - Hatayspor
- Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
- Ümraniyespor - 1461 Trabzon
- Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
YORUMLAR (9)
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Fener millete ne yapmış vay arkadaşCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TÜPÇÜ İSTİFAAACevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu sene Beşiktaş alacak Ziraat Türkiye Kupasını !!!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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LAZ USAGLARI YiNE FENEVi EViRE DEViRE SEY EDiP BIRAKACAK BEKLEYiNDE GöRüNCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırJÜL SEZAR: Bu pazar görüşürüz Önce. Buğlama yapıcaz sizi evinizde.1 2 Yayından Kaldır