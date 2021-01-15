Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final 2021 kura çekimi eşleşmeler Galatasaray kiminle eşleşti? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Beşiktaş kiminle eşleşti
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final 2021 kura çekimi eşleşmeler Galatasaray kiminle eşleşti? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Beşiktaş kiminle eşleşti

15.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:48
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final 2021 kura çekimi eşleşmeler Galatasaray kiminle eşleşti? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Beşiktaş kiminle eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşandı. Bugün yapılan kura çekimi heyecanla beklenirken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakipleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından bir süt tur için kura çekilişi yapıldı. Sporseverlerin yakından takip ettiği ZTK kura çekimi öncesi Kura Çekimi - Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) ne zaman? ZTK'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kiminle eşleşti, merak edildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) KURA ÇEKİMİ MAÇLARINE ZAMAN?

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol BaşakşehirSeribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor

Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir

Seribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) KURAEŞLEŞMELERİ

Demir Grup Sivasspor - Fraport - TAV Antalyaspor

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK

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