Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kimler çıktı 2022? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak? Hangi takım kimle eşleşti?
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Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk çeyrek final maçı bugün oynandı ve Trabzonspor ilk yarı finale çıkan takım oldu. Bunun ardından futbol severler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kimler çıktı 2022? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak? Hangi takım kimle eşleşti? Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor'un rakibi belli mi? merak etti. Peki, ZTK yarı final eşleşmeleri açıklandı mı? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları devam ederken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale hangi takımlar kaldı merak etti. Henüz çeyrek final tüm maçlar oynanmadı fakat oynanan maçlar var. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK yarı finale ve finale kimler yükseldi? GS kupadan elendi mi? İşte ayrıntılar...
Çeyrek finale yükselen takımlar:
- Gaziantep FK
- Kayserispor
- Fatih Karagümrük
- Sivasspor
- Antalyaspor
- Trabzonspor
- Alanyaspor
- Beşiktaş
2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Trabzonspor - Antalyaspor (1 Mart oynandı, Trabzonspor 2-0 kazandı)
- Sivasspor - Fatih Karagümrük (2 Mart'ta oynanacak)
- Beşiktaş - Kayserispor (2 Mart'ta oynanacak)
- Alanyaspor - Gaziantep (3 Mart'ta oynanacak)
Şuana kadar sadece Trabzonspor - Antalyaspor maçı oynandı ve maçın kazananı 2-0 lık skorla Trabzonspor oldu. Buna göre ilk yarı finale çıkan takım Trabzonspor olmuştur.
Çeyrek final maç sonuçları:
- Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor
Diğerleri henüz oynanmadı.
Final maçı 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacaktır.