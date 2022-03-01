Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kimler çıktı 2022? ZTK yarı final ve final maçları ne zaman oynanacak? Hangi takım kimle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları devam ederken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale hangi takımlar kaldı merak etti. Henüz çeyrek final tüm maçlar oynanmadı fakat oynanan maçlar var. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı finale çıkan takımlar hangileri 2022? ZTK yarı finale ve finale kimler yükseldi? GS kupadan elendi mi? İşte ayrıntılar...

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Çeyrek finale yükselen takımlar:

Gaziantep FK

Kayserispor

Fatih Karagümrük

Sivasspor

Antalyaspor

Trabzonspor

Alanyaspor

Beşiktaş

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VE SONUÇLARI

2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor - Antalyaspor (1 Mart oynandı, Trabzonspor 2-0 kazandı)

Sivasspor - Fatih Karagümrük (2 Mart'ta oynanacak)

Beşiktaş - Kayserispor (2 Mart'ta oynanacak)

Alanyaspor - Gaziantep (3 Mart'ta oynanacak)

Şuana kadar sadece Trabzonspor - Antalyaspor maçı oynandı ve maçın kazananı 2-0 lık skorla Trabzonspor oldu. Buna göre ilk yarı finale çıkan takım Trabzonspor olmuştur.

Çeyrek final maç sonuçları:

Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor

Diğerleri henüz oynanmadı.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Final maçı 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacaktır.

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