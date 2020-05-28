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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçları programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçları programı açıklandı
28.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:44

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu. Mücadelelerin programı şöyle:

16 Haziran Salı

20.45 Fenerbahçe - Trabzonspor

18 Haziran Perşembe

20.45 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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