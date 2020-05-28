Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçları programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı.
28.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:44
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu. Mücadelelerin programı şöyle:
16 Haziran Salı
20.45 Fenerbahçe - Trabzonspor
18 Haziran Perşembe
20.45 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor - İSTANBUL
Kaynak: İHA