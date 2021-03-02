ZTK yarı final maçlarının programı belli oldu
02.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.
Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalin programı şöyle:16 MART SALI: 20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)17 MART ÇARŞAMBA:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı