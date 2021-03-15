Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

15.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:37
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre yarı finalde düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Mart Salı:

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

17 Mart Çarşamba:

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ayşe Keşir Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Demet Akbağ Deniz Çakır
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:38:04. #1.16#
title