Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
15.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:37
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre yarı finalde düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Mart Salı:
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
17 Mart Çarşamba:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan