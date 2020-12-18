Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sağlık tedbirleri kapsamında düzenlenen ve kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber tarafından gerçekleştirildi. Kura çekiminde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı son 16 turunda müsabakalar, 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde: İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol KulübüFenerbahçe - KasımpaşaBeşiktaş - Çaykur RizesporBursaspor - Fraport TAV AntalyasporDemir Grup Sivasspor - Adana DemirsporYeni Malatyaspor - GalatasarayAytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı