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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

10.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:39
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçları hakemleri belli oldu

Ziraat Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. 'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı. İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:


14 Ocak Salı


16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu


18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya


20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek


15 Ocak Çarşamba


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu


18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Koray Gençerler


20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya


16 Ocak Perşembe


18.00 Antalyaspor - Göztepe: Volkan Bayaraslan


20.30 Trabzonspor - Denizlispor: Suat Arslanboğa - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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