Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü! Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı 14 Ocak Salı günü başlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar öncesi Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü ve Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar merak edildi. İşte Ziraat Türkiye Kupası fikstürü…
2019-20 sezonundan büyük heyecana sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna gelindi. Bugün başlayacak karşılaşmalarla Ziraat Kupası son 16 turu start alacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu fikstürü! Ziraat Türkiye Kupası 14 - 15 Ocak'ta oynanacak maçlar. İşte Ziraat Türkiye kupasında 14 -15 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU FİKSTÜRÜ!
14 Ocak Salı
16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor
20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe
15 Ocak Çarşamba
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray
16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe
20.30 Trabzonspor- Denizlispor