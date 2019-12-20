: Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu?

20.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:25

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belirlendi. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 116 turunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri kim oldu?

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KURAYA 1. TORBADAN KATILDI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi 8'er takımdan oluşan 1. ve 2. torba takımlarının eşleşmeleri ile belirlendi. 1. torbada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gibi takımlar dikkat çekerken 2. torba da genel olarak Süper Lig ekiplerinden oluştu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 1. TORBA:

Galatasaray A.Ş.

Antalyaspor A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor

Beşiktaş A.Ş.

Btc Turk Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe A.Ş.

Medipol Başakşehir FK

Trabzonspor A.Ş.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 2. TORBA:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Çaykur Rizespor A.Ş.

Demir Grup Sivasspor

GMG Kırklarelispor

Göztepe A.Ş.

İstikbal Mobilya Kayserispor

Kasımpaşa A.Ş.

Yukatel Denizlispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ:

Kayserispor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Alanyaspor - Kasımpaşa

Başakşehir - Kırklarelispor

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Antalyaspor - Göztepe

BB Erzurumspor -Beşiktaş

Trabzonspor - Denizlispor

ZİRAAT KUPASI SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve ilk müsabakalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş müsabakaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları ASPOR ekranlarından yayınlanacak.

ZİRAAT KUPASI SON 16 TURUNDA "VAR" UYGULANACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarında "VAR" sistemi uygulanacak.

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