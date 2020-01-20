Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları başlıyor. ZTK rövanş karşılaşmaları fikstürü!
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları başlıyor. ZTK rövanş karşılaşmaları fikstürü!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanş karşılaşmaları 21, 22, 23 ocak tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Peki, ZTK rövanş karşılaşmaları ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ZTK rövanş maçları saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları fikstürü ve maç saatleri…

20.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:21
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları başlıyor. ZTK rövanş karşılaşmaları fikstürü!

Sporseverlerin merakla beklediği ZTK son 16 2. Tur karşılaşmaları başlıyor. Heyecan dolu maçlara sahne olacak müsabakalar öncesi ZTK fikstürü ve ZTK maç saatleri merak edildi. İşte son 16 Ziraat kupası fikstürü ve ZTK maç saatleri!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇALRI FİKSTÜRÜ

21 OCAK SALI

14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir

İlk maç: (1-1)

20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor

İlk maç: (0-0)

21 Ocak Salı günü oynanacak maçların hakemleri:

GMG Kırklarelispor – Medipol Başakehir: Koray Gençerler

Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

22 OCAK ÇARŞAMBA

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

İlk maç:(1-3)

17.00 Göztepe-Antalyaspor

İlk maç: (3-4)

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İlk maç: (2-3)

22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri:

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: BAHATTİN ŞİMŞEK

Göztepe-Antalyaspor: ZORBAY KÜÇÜK

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: SERKAN TOKAT

23 OCAK PERŞEMBE

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor

İlk maç: (0-4)

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

İlk maç: (0-2)

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor

İlk maç:(1-1)

23 Ocak Perşebe günü oynanacak maçların hakemleri:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN


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: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları başlıyor. ZTK rövanş karşılaşmaları fikstürü!
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