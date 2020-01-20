Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları başlıyor. ZTK rövanş karşılaşmaları fikstürü!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanş karşılaşmaları 21, 22, 23 ocak tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Peki, ZTK rövanş karşılaşmaları ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ZTK rövanş maçları saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 2. Tur maçları fikstürü ve maç saatleri…
Sporseverlerin merakla beklediği ZTK son 16 2. Tur karşılaşmaları başlıyor. Heyecan dolu maçlara sahne olacak müsabakalar öncesi ZTK fikstürü ve ZTK maç saatleri merak edildi. İşte son 16 Ziraat Türkiye kupası fikstürü ve ZTK maç saatleri!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇALRI FİKSTÜRÜ
21 OCAK SALI
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir
İlk maç: (1-1)
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
İlk maç: (0-0)
21 Ocak Salı günü oynanacak maçların hakemleri:
GMG Kırklarelispor – Medipol Başakehir: Koray Gençerler
Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
22 OCAK ÇARŞAMBA
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
İlk maç:(1-3)
17.00 Göztepe-Antalyaspor
İlk maç: (3-4)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
İlk maç: (2-3)
22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri:
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: BAHATTİN ŞİMŞEK
Göztepe-Antalyaspor: ZORBAY KÜÇÜK
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: SERKAN TOKAT
23 OCAK PERŞEMBE
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
İlk maç: (0-4)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
İlk maç: (0-2)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor
İlk maç:(1-1)
23 Ocak Perşebe günü oynanacak maçların hakemleri:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN