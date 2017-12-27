Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçlar oynanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası maç sonuçları ve rövanş maçları tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Gençlerbirliği-Bursaspor maçı ile başladı. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçlarını seyrederken, bir yandan da rövanş maçlarının oynanyacağı tarihi araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç sonuçları ile rövanş maçlarının tarihi...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Gençlerbirliği-Bursaspor, Galatasaray-Bucaspor, Giresunspor-Başakşehir, Kayserispor-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor, Boluspor-Akhisarspor, Beşiktaş-Osmanlıspor ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçları sahne olacak. İlk maçların ardından oynanacak rövanş maçlarının tarihi merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçları 16 Ocak 2018 tarihinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

26 ARALIK

Gençlerbirliği-Bursaspor: 1-0

Galatasaray-Bucaspor: 3-0

27 ARALIK

Giresunspor-Başakşehir

Kayserispor-Antalyaspor

Konyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

28 ARALIK

Boluspor-Akhisarspor

Beşiktaş-Osmanlıspor