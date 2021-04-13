Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor-Beşiktaş finali, 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan