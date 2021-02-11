Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

11.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş yarı finale yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile de Medipol Başakşehir finale yükselmek için mücadele edecek.

Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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