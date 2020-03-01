Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmada ise Alper Ulusoy görev alacak.
Kaynak: AA