Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor - Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

13.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

Futbolda Ziraat 'nda son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler