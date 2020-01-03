Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

03.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Türkiye Kupası son 16 turu maç programlarını açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı günü başlayacak olan son 16 turu ilk maçları 16 Ocak'ta sona erecek. Rövanş maçları ise 21 Ocak Salı günü başlayacak ve 23 Ocak Perşembe günü tamamlanacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 1'inci maçların programı şu şekilde: 14 Ocak Salı16.00 Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe15 Ocak Çarşamba16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa18.30 B.Ş.Bld. Erzurumspor - Beşiktaş20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray16 Ocak Perşembe18.00 Antalyaspor - Göztepe20.30 Trabzonspor - Yukatel DenizlisporZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş programı ise şöyle: 21 Ocak Salı14.00 GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir20.30 Fenerbahçe - İstikbal Mobilya Kayserispor22 Ocak Çarşamba14.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor17.00 Göztepe - Antalyaspor20.30 Beşiktaş - B.Ş.Bld. Erzurumspor23 Ocak Perşembe14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor

Kaynak: DHA