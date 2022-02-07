Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Kasımpaşa- Gaziantep Fk : Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Türkiye, Spor, Haber

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