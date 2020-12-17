Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

17.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Ryan Babel Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:47:48. #1.14#
title