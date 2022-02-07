Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

AA, Ercan Çakar - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Türkiye, Futbol, Spor, Haber

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