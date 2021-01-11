ZTK'da son 16 turu maçlarının hakemleri açıklandı
11.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kupada son 16 turu maçlarının programı ve hakemler şöyle;YARIN: 15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA13 OCAK ÇARŞAMBA: 15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA14 OCAK PERŞEMBE: 18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan