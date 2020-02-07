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Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

07.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:26
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçın saatinde değişiklik yapıldı

Ziraat çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor müsabakası ise 19.15'e alındı.

Kaynak: AA
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