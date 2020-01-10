Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
10.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:35
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:14 OCAK SALI?16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)15 OCAK ÇARŞAMBA16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)16 OCAK PERŞEMBE18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)
20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)
Kaynak: DHA
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