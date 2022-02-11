Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi gerçekleştirildi. Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldığı kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

8 takımın yer alacağı ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

ZTK'DA ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

ÇEYREK FİNAL:

YARI FİNAL:

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK/ Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük

Demirören Haber Ajansı - Spor