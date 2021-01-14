Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

14.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:01
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Kim Kardashian
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kongre Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:02:42. #1.14#
title