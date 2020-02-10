Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Kupada yarın oynanacak Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) dün açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çarşamba ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu.
Açıklamaya göre diğer maçların hakemleri şöyle:
12 Şubat Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Şubat Perşembe:
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
19.15 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus