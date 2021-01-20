Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

9 Şubat Salı

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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