Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.

Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

YARIN:

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 MART ÇARŞAMBA

17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 MART PERŞEMBE

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Trabzonspor, Karaoğlan, Spor, Haberler

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