Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle;YARIN: 20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan 2 MART ÇARŞAMBA17.00 Demir Grup Sivasspor- VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler20.30 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler3 MART PERŞEMBE
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Zorbay Küçük- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor