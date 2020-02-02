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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

02.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

'ndan yapılan açıklamaya göre kupada ilk maçları yönetecek hakemler şunlar:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Kaynak: AA
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