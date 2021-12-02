Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları yarın çekilecek - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları yarın çekilecek

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları yarın çekilecek

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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