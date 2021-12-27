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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: Oğuzhan Çakır

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: Turgut Doman

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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