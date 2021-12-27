Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: Oğuzhan Çakır
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: Turgut Doman
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri