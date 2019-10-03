Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu.

03.10.2019 11:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından 4. Tur'da oynanacak müsabakaların eşleşmeleri belli oldu. 4.Tur'da Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. eleme turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:


Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor


Adanaspor - Diyarbekirspor


Altay - Görelespor


Payasspor - Manisa Futbol Kulübü


Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen


Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor


Kırklarelispor - Ankaragücü


1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor


Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu


Eyüpspor - İH Konyaspor


Fatih Karagümrük - Bandırmaspor


Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor


İM. Kayserispor - Bayrampaşa


Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe


İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor


Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor


Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor


Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor


Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor


Kemerspor 2003 - Kasımpaşa


Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare


Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor


Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler


Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü


Gençlerbirliği - Esenler Erokspor


Göztepe - Sivas Belediyespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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