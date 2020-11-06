Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

06.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:17
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan gerçekleştirdi.

Kura sırasında konuşan Erdem, 2022 Dünya Bedensel Engelliler Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak istediklerini söyledi.

Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.

Kupanın 4. turunda, kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Kupada 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor-Uşakspor

İstanbulspor-Tarsus İdman Yurdu

Göztepe-Kırklarelispor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK-Serik Belediyespor

Ankaraspor-Muğlaspor

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

İttifak Holding Konyaspor-Manisa Futbol Kulübü

Altınordu-Çorum Futbol Kulübü

Kasımpaşa-Anagold 24 Erzincanspor

Adanaspor-Sakaryaspor

Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor

Yukatel Denizlispor-Turgutluspor

Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

Giresunspor-Niğde Anadolu FK

Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Irmak Ünal Yasemin Allen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Konya Kasım Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 15:46:26. #1.14#
title