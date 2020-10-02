Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı? ZTK'da kim kiminle eşleşti?

Bu yıl her turu tek maç üzerinden oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Peki, ZTK'da kim kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı?