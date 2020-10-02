Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı? ZTK'da kim kiminle eşleşti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı? ZTK'da kim kiminle eşleşti?

02.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı? ZTK'da kim kiminle eşleşti?

Bu yıl her turu tek maç üzerinden oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle belirlendi. Peki, ZTK'da kim kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı? ZTK'da kim kiminle eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. TUR EŞLEŞMELERİ

Şile Yıldızspor-Modafen

Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy

Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor

1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor-Bayrampaşa

Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor

Bergama Belediyespor-Manisaspor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor

Altındağspor-Çankaya FK

Tokatspor-Erbaaspor

Çarşambaspor-Yozgatspor 1959

52 Orduspor-Arhavispor

Fatsa Belediyespor-Yomraspor

Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi

Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor

Kozanspor-Kahta 02 Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor

İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor

İskenderun FK-Payasspor

Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor

Isparta 32 Spor-Kemerspor 2003

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2.TUR EŞLEŞMELERİ

Çatalspor-Şile Yıldızspor/Modafen

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Tekirdağspor/Bayrampaşa-Silivrispor

Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor

Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy

Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor-Darıca Gençlerbirliği

Karşıyaka-Bergama Belediyespor/Manisaspor

Bucaspor 1928-Somaspor

Belediye Derincespor-Altındağspor/Çankaya FK

Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor-Düzcespor

Tokatspor/Erbaaspor-Çarşambaspor/Yozgatspor 1959

Ağrı 1970 Spor-52 Orduspor/Arhavispor

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor

Ofspor-Fatsa Belediyespor/Yomraspor

Elazığ Karakoçan FK/Batman Petrolspor-Diyarbekirspor

Cizrespor-Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi

Nevşehir Belediyespor-Kozanspor/Kahta 02 Spor

68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954 Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor

İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor-İskenderun FK/Payasspor

Muğlaspor-Kızılcabölükspor

Fethiyespor-Nazilli Belediyespor

Isparta 32 Spor/Kemerspor 2003-Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor

İlgili Haberler

MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
Galatasaray'ın play-off rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti? Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç?
Galatasaray'ın play-off rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti? Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç?
Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programı ne zaman başlıyor? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması programına nasıl başvurulur?
Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programı ne zaman başlıyor? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması programına nasıl başvurulur?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Samatta Ryan Babel Mbaye Diagne Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur eşleşmeleri yapıldı? ZTK'da kim kiminle eşleşti? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:57:24. #1.14#
title