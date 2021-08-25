Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.
7-9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.
Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:
76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği
Karaman Belediyespor-Kahta 02
Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya
Batman Petrolspor-Hendekspor
Kuşadasıspor-Modafen
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan