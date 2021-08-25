Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yer aldığı kura çekimine 10 takım katıldı.

7-9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu'nda müsabakalar, kura çekiminde ismi önce çıkan takımların sahasında yapılacak.

Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği

Karaman Belediyespor-Kahta 02

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya

Batman Petrolspor-Hendekspor

Kuşadasıspor-Modafen

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi - Haberler Spor
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