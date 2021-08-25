Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçları 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçları 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "2021 - 2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri açıklandı. Yapılan planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele 7, 8 ve 9 Eylül'de oynanacak 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Mayıs 2022'de yapılacak final müsabakasının yeri ve stadyumu daha sonra ilan edilecek" denildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TARİHLERİ ŞÖYLE:

1. Eleme Turu: 7-8-9 Eylül

2. Eleme Turu: 28-29-30 Eylül

3. Eleme Turu: 26-27-28 Ekim

4. Eleme Turu: 30 Kasım/1-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-29-30 Aralık

Son 16 Turu: 8-9-10 Şubat

Çeyrek Final: 1-2-3 Mart

Yarı Final 1. Maçlar 19-20 veya 21 Nisan

Yarı Final 2. maçlar: 10-10 veya 12 Mayıs

Final: 26 Mayıs

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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