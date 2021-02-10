Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor ZTK çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?