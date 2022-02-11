aziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş kupada son 8'de mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Beşiktaş, Trabzonspor ZTK kura ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün 14.30'da yapılacak.

KURAYA KATILACAK TAKIMLAR

Gaziantep FK,

Fatih Karagümrük,

Kayserispor,

Sivasspor,

Antalyaspor,

Trabzonspor,

Alanyaspor

Beşiktaş

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