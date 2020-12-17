Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
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Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1

17.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:14
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan Miya'nın kullandığı serbest vuruştu Jevtovic kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

12. dakikada Oğuz Kağan'ın geri pasında kaleci Eray topu ayağından kaçırdı. Kale önünde fırsatı değerlendiren Enis takımını öne geçirdi. 0-1

21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Shengelia'nın pasında topla buluşan Ahmet Karademir, dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi. 1-1

43. dakikada Shengelia sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden sert vurdu fakat kaleci Mertcan gole izin vermedi.

48. dakikada Jevtovic topu savunma arkasına sarkan Miya'ya gönderdi. Miya ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

49. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in pasında Enis topu ceza alanı önünde kontrol etti ve şutunu çekti. Top az farkla yukardan dışarıya gitti.

74. dakikada Miya ceza sahasında buluştuğu topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Mertcan'dan seken topu Ömer Ali tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

80. dakikada sol kanattan derinlemesine atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali'nin çıkardığı pasta, Milosevic topu boş kaleye gönderdi. 3-1

85. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Emre'nin kafa vuruşu direkten döndü.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Yıldırım xx, Ogün Kamacı xx

Konyaspor: Eray xx, Şener xx (Skubic dk. 65 xx), Adil xx, Ahmet Çalık xx, Alper xx, Oğuz Kağan xx (Emre dk. 88 ?), Jevtovic xx, Ali xx (Milosevic dk. 67 xxx), Shengelia xx (İzzet dk. 88 ?), Ahmet Karademir xx (Ömer Ali dk. 65 xxx), Miya xxx

Yedekler: Erten, Guilherme, Uğur, Abdulkerim, Abdulsamet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altınordu: Mertcan x, Yusuf xx (Altuğ dk. 77 x), Yiğithan xx, Kahraman xx, Alper xx, Muhammed xx, Birhan x (Muzaffer dk. 58 xx), Anıl xx (Polat dk. 67 x), Hüsamettin xx, Enis xx, Burak x (Emre dk. 67 xx)

Yedekler: Osman, Furkan, Özgür, Yusuf

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Enis (dk. 12) (Altınordu), Ahmet Karademir (dk. 21), Ömer Ali (dk. 74), Milosevic (dk. 80) (Konyaspor) - KONYA

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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