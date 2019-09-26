Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 4
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.
Maçtan dakikalar:
15. dakikada ceza sahasında kaleci Harun'u geçen Pawlowski'nin vuruşunda top direkten döndü.
42. dakikada Kenan'ın kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Raman Chibsah
topu ağlarla buluşturdu. 0-1
49. dakikada Kenan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Pawlowski kaleci Harun'u geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
62. dakikada rakibinden sıyrılan Furkan'ın ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
64. dakikada soldan rakibi geçerek atak yapan Furkan'ın pasında topla buluşan Jefferson skoru belirleyen isim oldu. 0-4
Stat: Kırıkkale Başpınar
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx
Kırıkkale BA: Bekir x, Adem xx, Gökhan x, Eray x (Fatih dk. 56 x), Muhammet x (Onur dk. 46 x), Mehmet x, Savaş x, Şerif xx (Adem dk. 80 x), Mehmet xx, Cengizhan x, Eren xx
Yedekler: Bülent, Orçun, İbrahim
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
Gazişehir Gaziantep FK: Lodygin xx, Ulaş xx (Sefa dk. 83 x), Kubilay xx, Kenan xx, Jefferson xx, Raman Chibsah xx (Hamza dk.78 x), Olkowski xx, Furkan xx, Mehmet xx, Ali xx (Hasan dk. 46 x), Pawlowski xxx
Yedekler: Günay, Mehmet
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Raman Chibsah (dk. 43), Kenan (dk. 49), Mehmet (dk. 62), Jefferson (dk. 64) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Kubilay, Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Mehmet (Kırıkkale BA) - KIRIKKALE