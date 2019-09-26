Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.

26.09.2019 16:27
Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 0 - Gazişehir Gaziantep FK: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gazişehir Gaziantep deplasmanda karşılaştığı Kırıkkale BA'yı 4-0-mağlup ederek 4. tura yükseldi.


Maçtan dakikalar:


15. dakikada ceza sahasında kaleci Harun'u geçen Pawlowski'nin vuruşunda top direkten döndü.


42. dakikada Kenan'ın kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Raman Chibsah


topu ağlarla buluşturdu. 0-1


49. dakikada Kenan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Pawlowski kaleci Harun'u geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2


62. dakikada rakibinden sıyrılan Furkan'ın ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3


64. dakikada soldan rakibi geçerek atak yapan Furkan'ın pasında topla buluşan Jefferson skoru belirleyen isim oldu. 0-4


Stat: Kırıkkale Başpınar


Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx


Kırıkkale BA: Bekir x, Adem xx, Gökhan x, Eray x (Fatih dk. 56 x), Muhammet x (Onur dk. 46 x), Mehmet x, Savaş x, Şerif xx (Adem dk. 80 x), Mehmet xx, Cengizhan x, Eren xx


Yedekler: Bülent, Orçun, İbrahim


Teknik Direktör: Hasan Basri Kara


Gazişehir Gaziantep FK: Lodygin xx, Ulaş xx (Sefa dk. 83 x), Kubilay xx, Kenan xx, Jefferson xx, Raman Chibsah xx (Hamza dk.78 x), Olkowski xx, Furkan xx, Mehmet xx, Ali xx (Hasan dk. 46 x), Pawlowski xxx


Yedekler: Günay, Mehmet


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Raman Chibsah (dk. 43), Kenan (dk. 49), Mehmet (dk. 62), Jefferson (dk. 64) (Gazişehir Gaziantep)


Sarı kartlar: Kubilay, Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Mehmet (Kırıkkale BA) - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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